Sokak hayvanları için Mudurnu’dalardı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Sokak hayvanları için yaptığı çalışmalar ile adından sıkça söz ettiren Bolpati Derneği, hafta sonu Mudurnu’daydı. Dernek üyeleri, Mudurnu’daki hayvanseverlerle birlikte ilçenin çeşitli noktalarına mama bıraktı. Dernekten yapılan açıklamada, “Bolpati Derneği olarak Mudurnuya geldik. Hem kuzucuklarımıza besleme yaptık hem de çok güzel biriyle tanıştık. Adı Merve Öztürk. Bizi beslediği canlarla da tanıştırdı. Kıtkıt, Barınak, Tilki, Gözüm Rıfkı ve daha onlarcası. Nereye gidip seslense pıtı pıtı koşan pati sesleri ile minnet ve sevgiyle sallanan kuyruklar. Biz kendisini ve kuzucuklarını çok sevdik. Bir kardeşimiz daha varmış Betül Yasul. Kendisi ile tanışamadık inşallah başka bir sefere” ifadelerine yer verildi.

Vatandaşlardan da bir ricada bulunan Bolpati Derneği şunları belirtti: “Sizlerden ricam bu iki güzel yürekli genç arkadaşımızı yalnız bırakmayın. Hem Mudurnu Belediyesinin hem güzel halkının bu kardeşlerimize destek olacağına inanıyoruz. Ben Mudurnuluyum dediğimde istisnasız herkesten Mudurnulular iyi olur sözünü duyar ve mutlu olurum. Bir yerde hayvanlar insanlardan kaçmıyorsa, sağlıklı ve mutlularsa orada gerçekten iyi insanlar yaşıyordur.”