Sokak hayvanları için yem bıraktılar

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri soğuk kış günlerinde zorluk çeken sokak hayvanları için şehrin belirli yerlerinde yem ve mama bırakıyor.

Sokak hayvanları için yem bıraktılar

Haber: N. Halid Altundal

Soğuk hava şartlarının ve kar yağışının olumsuz etkilediği sokak hayvanlarının imdadına Bolu Belediyesi yetişti. Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için doğaya yem ve mama bırakmaya başladı.

Öte yandan Veteriner İşleri ekipleri hayvanseverlerden gelen talepler doğrultusunda da çöp toplama alanlarındaki hayvanlar için de harekete geçti. Hayvanseverlerin istediğini geri çevirmeyen belediye ekipleri besleme bölgeleri oluşturdu. Ekiplerin hava şartlarının düzelmesi ile birlikte besleme bölgelerine kulübeler yerleştireceği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2020, 16:29
Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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