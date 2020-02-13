Sokak hayvanları için yem ve mama bıraktılar

Haber: N. Halid Altundal

Soğuk hava şartlarının ve kar yağışının olumsuz etkilediği sokak hayvanlarının imdadına Bolu Belediyesi yetişti. Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için doğaya yem ve mama bırakmaya başladı.

Öte yandan Veteriner İşleri ekipleri hayvanseverlerden gelen talepler doğrultusunda da çöp toplama alanlarındaki hayvanlar için de harekete geçti. Hayvanseverlerin istediğini geri çevirmeyen belediye ekipleri besleme bölgeleri oluşturdu. Ekiplerin hava şartlarının düzelmesi ile birlikte besleme bölgelerine kulübeler yerleştireceği öğrenildi.