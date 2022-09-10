Sokak hayvanları konusu kangren oldu

Geçtiğimiz günlerde Bolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından sokak hayvanları için alınan, ‘başıboş ve tehlike arz eden köpek ırklarının toplatılması, hayvan bakımevlerine götürülerek rehabilite edilmesi ve orada tutulması’ kararı ve ardından kararın iptali sonrası gündeme oturan sokak hayvanları, Bolu Belediye Meclisi’ne de konu oldu.

500 KÖPEK BIRAKILDI

Bolu Belediyesi’nin çalışmaları neticesinde çaresiz kalmış köpeklerin kulak küpelerindeki numaralardan, Bolu’ya bırakılmış 500 sokak hayvanının Hendek Belediyesi, Sakarya Belediyesi, Düzce Belediyesi, Kastamonu Belediyesi ve ilimizin ilçe belediyeleri tarafından Bolu’ya bırakıldığı tespit edildi.

TERBİYESİZLİK BU, AYIP

Belediyenin çalışmaları sonrası ortaya çıkan tabloya, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan şu ifadeler ile tepki gösterdi:

“Böyle bir şey olur mu ya? Terbiyesizlik bu, ayıp. Gerede Belediyesi bunu zaten yıllardır yapıyor. Yeniçağa belediye başkanı ne çekti ondan. Şimdi hızını alamamış. Ya kardeşim, kanun sana görev vermiş. O Gerede'deki görüntüleri hatırlıyor musunuz? O barınaktaki görüntüleri. Ya arkadaş o görüntüler yüzünden Türkiye'ye genelinde bana arayıp açık hakaretler eden, hatta küfür eden insanlar oldu çünkü Bolu, Gerede diyorlar. Bizi büyükşehir zannediyorlar”

DOĞA SADECE BİZİM DEĞİL

“Ya bunları da Allah yarattı ya. Yeryüzü sadece insanların değil ki. Ayının da köpeğin de kedinin de dolayısıyla bunlara da sahip çıkacağız. Öyle bindir kamyonlara getir. Bolu Belediyesi bu terbiyesizliği ne benim dönemimde ne de eski dönemde yapmamış ama yeter artık yani burada müdahale şansımız yok.”

SIĞINMACILARI BIRAKIP KAÇACAĞIM

“Daha önce valiliğe ve emniyetimize, jandarmamıza çağrıda bulundum ama yani bu ayıp bir şey ya. O zaman ben de toplayacağım sığınmacıları, götüreceğim Hendek’e bırakıp kaçacağım. Öyle mi yapayım?”

AMAÇ BARINAK DEĞİL

“Amaç, bu sokak hayvanlarını barınakta tutmak değil, doğal ortama salmak; tedavilerini yapmak, karnını doyurmak. Beslenme merkezleri falan da oluşturuyoruz ama şu an bizim barınağımız, bölgenin en büyük barınağı. Onun da çekeri var. 1200 hayvan oraya fazla. Bir de hayvanları alıyorsun, hiçbir suçu yokken Silivri’ye tıkılan insanlar gibi barınağa tıkıyorsun. Tamam, iyi balkıyorlar ama sonuçta cezaevi gibi barınak. Teller var.”

ANNa BABA GİBİ

“Hayvan hakları komisyonumuzun üyelerine, Veteriner İşleri Müdürlüğü ile çalışanlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani inanılmaz bir değişim oldu. Orada müdür hanımla birlikte başlayan hayvan hakları komisyonunu ben bu kadar aktif çalışacağını kurarken tahmin etmiyordum ama Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde müdüre hanıma bir ziyarete giderseniz ne demek istediğim daha iyi anlayacaksınız. Her veteriner çalışanın kucağında bir kedi veya köpek. Gerçekten anne gibi baba gibi yaklaşıyorlar onlara. Ziyaret edin, güç verirsiniz manevi olarak diye düşünüyorum.”