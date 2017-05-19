HABER:Esra Öztürk

Bolu Belediyesi, il genelindeki sahipsiz veya başıboş sokak hayvanlarının sağlıklı bir şekilde yakalanması ve rehabilite edilmesi amacıyla önemli bir çalışmaya imza atarak 8 ilçe ve 3 belde belediyesi zabıtları için eğitim düzenledi. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından Bolu Belediyesi Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Merkezi ve Hayvan Hastanesi’nde düzenlenen eğitime; ilçe ve belde belediyelerinde sokak hayvanlarına müdahale timlerinde görevli zabıta çalışanları katıldı.

Veteriner İşleri Müdürü Koray Kolludemiroğlu ve diğer ilgili yetkililerce eğitimde ilgili personele yasalar ve mevzuatlar hakkında bilgilendirme yapılarak, hayvan yakalama faaliyetlerinin teknik ve psikolojik yönleri detaylı anlatıldı.