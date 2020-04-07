Sokak hayvanları unutulmadı

Haber: Volkan Yılmaz

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de her geçen gün yayılmaya devam eden koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi. Genelgede, salgının yalnızca insan hayatını değil, sokak hayvanlarının hayatını da olumsuz etkilediği, hayvanlar için yiyecek bulma zorluğu ortaya çıktığı kaydedildi.

Genelgenin ardından, Atatürk Orman Parkında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman il müdürlüğü, Veteriner Hekimler Odası, Bolu Belediyesi Hayvan Hakları Komisyonu ve Hayvan Koruma Dernekleri işbirliği ile sokak hayvanları için mama bırakıldı.

“SOKAK HAYVANLARININ AÇ KALMAMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI YÜRÜTÜYORUZ”

İlk olarak konuşan, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Serpil Uysal, “Koronavirüs önlemleri kapsamında, bazı koruma tedbirleri alındı. Sokak hayvanlarının aç kalmaması için Milli Parklar, Tarım İl Müdürlüğü ve bazı sokak hayvanları ile ilgili dernekler olmak üzere gereken çalışmaları yürütüyoruz. Bugün de, Atatürk Orman Parkı’ndaki yem noktalarına yem dağıtacağız. Kış süresince zaten yemleme faaliyetleri yapmıştık. Şuan bu tedbirler kapsamında, yaban hayvanlarının çok avantajlı olduğu bir dönem. Yine de onları takibe devam ediyoruz. Çalışmalarımız devam edecek.” dedi.

“CAN DOSTLARIMIZI UNUTMAMAMIZ GEREKİYOR”

Bolu Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Ok ise, hayvan koruma derneklerine teşekkür ederek “Bu günlerde, can dostlarımız olan sokak hayvanlarını unutmamamız gerekiyor. Bizler, Bolu Bölgesi Veteriner Hekimler Odası olarak, bağlı bulunan 83 tane veteriner kliniğinden topladığımız yaklaşık 250 kg kuru mamayı dağıtacağız. Tarım İl Müdürlüğü, BOLPATİ ve BOLHAYKO’nun emekleri çok büyük. Sabahın erken saatlerinde kalkıp, bütün istasyonlarda yemleme yapıyorlar. Biz de, sokak hayvanlarına faydalı olabilmek için bir nebze olsun aramızda topladığımız yemleri kendilerine teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“1 TONDAN FAZLA MAMA TEDARİK ETTİK”

Bolu Belediyesi Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Cihan Tutal, 1 tonun üzerinde mama tedarik ederek bunları peyder pey sokak hayvanlarına dağıtacaklarını belirterek “Virüs tehlikesi yüzünden bu günlerde hepimiz zor şartlardan geçiyoruz. Tüm derneklerimizle beraber bu çalışmaları yürütmekteyiz. Bolu Belediyesi ve Bolu Belediyesi Hayvan Hakları Komisyonu olarak yaklaşık 1 tonun üzerinde mama tedarik etmiş bulunmaktayız. Bunları, peyderpey sokak hayvanlarına dağıtacağız. Herkese çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.