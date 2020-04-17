Sokak hayvanları unutulmadı

Haber: Ceylan Beykoz

Tüm Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan sokak hayvanları Kıbrıscık’da da unutulmadı. Kıbrıscık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçenin farklı noktalarında mama ve su istasyonları kurdu. Konu ile ilgili olarak sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Evde Kal Türkiye Biz Görevdeyiz! Tüm Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ilçemizdeki minik dostlarımız aç ve susuz kalmasın diye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından ilçemizin farklı noktalarına mama ve su istasyonu kurulumu gerçekleştirilerek istasyonlara mama ve su dağıtımı yapıldı” ifadelerine yer verildi.