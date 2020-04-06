Sokak hayvanları unutulmadı

Haber: N. Halid Altundal

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen genelgede, koronavirüs salgınının sadece insan hayatını değil sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkilediği belirtilerek sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla gündelik yaşamın olağan koşullarının değişmesi ve yiyecek içecek servisi yapılan yerlerin tüketim kapasitesinin düşmesi nedeniyle başta hayvan barınakları olmak üzere artık yiyeceklerden beslenen sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğu ortaya çıktığı ifade edildi.

Genelgede, vali/kaymakamlıklar ile yerel yönetimler başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon sağlanarak, bu süreçte yiyecek bulmakta zorlanabilecek olan sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Buna göre, başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılacak. İhtiyaç duyulan alanların dezenfekte edilecek, vatandaşların da bu konudaki hassasiyetlerinin arttırılacak.