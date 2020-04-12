Sokak hayvanlarına belediye sahip çıktı

Haber: BMA

İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlere bağlı olarak yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için il ve ilçelerde harekete geçilmesi talimatı vermişti. Genelge sonrası harekete geçen Seben Belediyesi ekipleri ilçede bulunan sokak hayvanları için kolları sıvadı. Ekipler ilçenin cadde ve sokaklarında belirlenen bölgelere mama bıraktı.

“SOKAK HAYVANLARIMIZI BU SÜREÇTE UNUTMADIK”

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Kavak, “Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, önlem olarak geçici süre kapanan işyerlerinin sahiplenerek baktığı sokak hayvanlarımızı bu süreçte unutmadık. Özel olarak almış olduğumuz mamalar ile düzenli olarak bakımlarını yapıyoruz” dedi.