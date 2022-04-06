Sokak hayvanlarını besleyen öğrencilere kınama cezası

Haber: Erdal Tanrıverdi

Ramazan ayında hiç mi hiç yapılmaması gereken bir uygulamaya Bolu KYK Hayreddin Tokadi Kız Öğrenci Yurdunda yaşandı. Yurt yönetimi Ramazan ayını bile umursamayarak, yurdun giriş ve çıkışlarına birer uyarı yazısı asarak, üniversite yerleşkesinde bu soğuk havalarda aç karınlarını doyurarak yaşam mücadelesi vermeye çalışırken, yurt yönetimi bu hayvanları doyurmak isteyenlere yönelik kınama cezası verileceğini duyurdu.

Bu ayarı yazısını öğrenen hayvan severler, STK’lar ve avukatlar konuyu yargıya taşıyacaklarını belirtirken, Bolu KYK Hayriddin Tokadi Kız Öğrenci Yurdunun bahçesinde sokak hayvanlarını besleyen öğrenciler için, yurt idaresi tarafından kınama cezası verileceği talimatı asıldı. Uyarı yazısının devamında şu görüşlere yer verilerek öğrenciler bil fiil tehdit edilmiş oldu; “Öğrencilerimizin dikkatine Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri yönetmeliği disiplin işlemleri 23.maddenin (m) bendi gereği, “YURT BİNA VE EKLENTİLERİ İLE AÇIK ALANLARDA HAYVAN BESLEMEK” fiilini işleyen öğrencilerimiz kınama cezası ile tecziye edilecektir” denildi.

Mübarek Ramazan ayında sokak hayvanlarının dışlanması ve onların adeta açlıktan ölüme bu şekilde terk edilmesinin insanlık dışı olduğu, konuyu öğrenen vatandaşlar tarafından nefretle kınandı.