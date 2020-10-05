Sokak hayvanlarını unutmadılar

Yeniden Refah Partisi Bolu Merkez İlçe Başkanlığında görevli gençler 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü sebebiyle Bolu’nun çeşitli noktalarına mama kapları koyarak sokak hayvanlarına destekte bulundular.

Sokak hayvanlarına sadece bugün değil belirli sıklıklarla destekte bulunduklarını belirten Merkez İlçe Başkanı Faruk Bayrakdar, “COVID19 salgını nedeniyle sokak hayvanları da büyük zorluklar çekiyor. Peygamber Efendimiz’in “Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin” sözlerine binaen Allah’ın dilsiz kullarına yardımı eksik etmiyoruz. Sadece bugün değil belirli sıklıklarla dünyamızı güzelleştiren sevimli dostlarımıza mama desteğinde bulunuyoruz. Aynı duyarlılığı halkımızdan da bekliyoruz” dedi.