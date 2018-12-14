Haber: BMA

Sahipsiz sokak hayvanlarının sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebilmesi ve kayıt altına alınması ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında Göynük Belediyesi ve gezici veterinerlik hizmetleri veren özel bir firma iş birliğinde ilçe merkezinde bulunan sahipli ve başıboş sokak hayvanları aşılanarak kısırlaştırıldı.

Başkan Kemal Kazan konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Son zamanlarda vatandaşlarımızdan özellikle başıboş hayvanların yarattığı tedirginlikle ilgili pek çok şikâyet alıyorduk. Bu doğrultuda bizde Göynük Belediyesi olarak Sokak Hayvanlarını Kısırlaştır, Aşıla ve Yaşat Kampanyası başlatarak tespit ettiğimiz sahipsiz kedi ve köpekleri Belediyemiz Veteriner hekimi kontrolünde tam donanımlı mobil kısırlaştırma aracında aşılama ve sağlıksız artan hayvan nüfusunun kontrol altına alınabilmesi amacıyla kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştirerek kayıt altına aldık” şeklinde konuştu.