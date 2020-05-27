Sokak hayvanlarının yardımına koştular

İlimiz Mudurnu ilçesinde 4 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarının imdadına Mudurnu Off Road Derneği yetişti. Dernek üyeleri tarafından ilçenin çeşitli bölgelerinde sokak hayvanları için mama bırakıldı.

Sokak hayvanlarının yardımına koştular
HABERİN GALERİSİ
Sokak hayvanlarının yardımına koştular

Sokak hayvanlarının yardımına koştular

Haber: Erdal Tanrıverdi

Mudurnu Off Road Avcılık Atıcılık Kültür Turizm ve Doğa Sporları Derneği, 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için harekete geçti. Dernek üyeleri sokak hayvanları için aldıkları mamaları ilçenin çeşitli bölgelerinde oluşturdukları beslenme noktalarına bıraktılar. Mudurnu Off Road Derneği Başkanı Murat Yavuz yaptığı açıklamada bu zor günlerde sokak hayvanlarına farkındalık oluşturmak için, sokak sokak gezip onlara dokunmaya ve toplumsal farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirterek sokak hayvanlarının aç kalmaması ve hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışmaların yoğun bir şekilde devam edeceğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2020, 13:28
Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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