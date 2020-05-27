Sokak hayvanlarının yardımına koştular

Haber: Erdal Tanrıverdi

Mudurnu Off Road Avcılık Atıcılık Kültür Turizm ve Doğa Sporları Derneği, 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için harekete geçti. Dernek üyeleri sokak hayvanları için aldıkları mamaları ilçenin çeşitli bölgelerinde oluşturdukları beslenme noktalarına bıraktılar. Mudurnu Off Road Derneği Başkanı Murat Yavuz yaptığı açıklamada bu zor günlerde sokak hayvanlarına farkındalık oluşturmak için, sokak sokak gezip onlara dokunmaya ve toplumsal farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirterek sokak hayvanlarının aç kalmaması ve hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışmaların yoğun bir şekilde devam edeceğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2020, 13:28