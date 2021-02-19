Sokak hayvanlarının Zehra Ablası

Haber: Aysun Beykoz

Mudurnu ilçesinde karlı ve soğuk havada sokak hayvanlarını beslemeyi sürdüren Zehra Bakmaz, "Soğukta barınma ihtiyaçlarını karşılayamıyoruz. Odunluklarda, kömürlüklerde kalıyorlar. Mama ihtiyacımız çok fazla oluyor" dedi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğrencisi olan Bakmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitimine uzaktan devam ettiği süre içinde baba ocağı olan Mudurnu'ya döndü. İlçeye geldiği günlerde sokak hayvanlarının çokluğunu fark eden Bakmaz, bu hayvanların aç kalmaması için çalışma başlattı. Bakmaz, her gün aldığı yaklaşık 15 kilogram kedi ve köpek mamasını, sokak hayvanlarının yoğun yaşadığı bölgelere bırakıyor. Genç öğrenci, son günlerde etkili olan kar yağışının ardından da yaklaşık 40 santimetreye ulaşan karlı yollarda sokak hayvanlarını beslemeye çalışıyor.

Zehra Bakmaz, insanlara sokaklardaki canları yalnız bırakmaması gerektiği çağrısında bulunarak, bir hayvan sever olarak her gün ilçenin sokaklarında yaşayan hayvanları bularak beslenmelerini sağladığını söyledi. Soğuk ve dondurucu kış gecelerinde üşüyen ve aç kalan hayvanlara kendimi adadım diyen Bakmaz, Mudurnu'da hayvan severler olarak her gün düzenli besleme yapmaya çalıştıklarını ancak yeterli olmadığını belirtti. Bakmaz, şu anda bakım ve beslenmelerini üstlendiği 5 köpek ve yavrularının olduğunu anlatarak, "Hepsinin 6 ila 8 yavruları var. Soğukta barınma ihtiyaçlarını karşılayamıyoruz. Odunluklarda, kömürlüklerde kalıyorlar. Mama ihtiyacımız çok fazla oluyor. Soğuktan ölen yavrularımız oldu. Biz ilçede 3-4 kişiyiz bazen kendi çabamızla bazen de bağışçılarımızın desteği ile bu hayvanların bakımını yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Mudurnu ilçesinde bir barınak yapılması gerektiğini söyleyen Bakmaz, "Çarşıda zaten en az 50 köpek var. Her gün köylerden torba içinde yavru getirdikleri oluyor. Hepsine yetişemiyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Belediyelerden, kaymakamlıktan her herkesten yardım bekliyoruz. Barınak yapılmasını istiyoruz. Biz gönüller olarak bir barınak yapılsa gideriz orada çalışmaya da razıyız" dedi.