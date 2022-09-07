Sokak kavgasını üç polis ekibi zor bastırdı

Olay, dün akşamüstü saat 19.20 sıralarında Gölyüzü Mahallesi Karaarslan Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre engelli olan bir kızla başka bir kız sözlü tartışmaya girdi. Engelli kıza argo ve küfürler yağdıran diğer kız engelli kızın ailesi tarafından sokaktan uzaklaştırıldı. Olaya içerleyen genç kız arkadaşlarını ve ailesinden bazı bireyleri toplayarak, Gölyüzü Mahallesine engelli kızın ailesini ve kendisini darp etmeye gitti. Mahalle’ye gelen gençler, engelli kızın evinin önünde aile ile saç saça birbirine girdi. Tekmelerin sopaların havada uçuştuğu kavga ailelerin karışmasıyla meydan muharebesine döndü. Gölyüzü Mahallesi bir savaş alanına dönerken, kimin kime vurduğu belli olmayan kavgada 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Mahalle halkının ayıramadığı kavgaya mahalline polis ekipleri sevk edildi. Üç ayrı ekibin sevk edildiği kavga polisin müdahalesi sonrası son buldu. Olayda aileler birbirini suçlarken, polis her iki taraftan 11 kişiyi gözaltına aldı. Gölyüzü Mahallesini savaş alanına çeviren sokak kavgası vatandaşlar tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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