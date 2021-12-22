Sokak kedileri için 100 adet kedi evi dağıttı

Haber: C. Kutay Aykan

Çankırı İl Emniyet Müdürü iken Emniyet Müdürleri kararnamesiyle Bolu İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Sadettin Aksoy, hayvan severliliği ile biliyor. Çankırı ilinde sokakta bulduğu ve adına Miço ismini verdiği kediye sahiplenen Aksoy, Bolu’ya yapılan atamasıyla birlikte sahiplendiği Miço’yu Bolu’ya getirmiş, burada kendisine bakmayı sürdürmüştü.

İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, biri emniyet müdürlüğü binası, 4 tanesi lojmanında olmak üzere 5 kedi ve 2 köpek yetiştiriyor.

Hayvan sever olarak bilinen ve sokak kedilerini unutmayan Müdür Aksoy, Bolu merkezde yaşamlarını sürdüren sokak kedilerini unutmayarak, İzzet Baysal Caddesi faaliyet gösteren esnaflara ve vatandaşlara, kedilerin üşümemesi, donarak ölmemeleri için 100 adet özel yapılmış kedi evi dağıttı. Asayiş Şubesi’ne bağlı Hayvan Durum İzleme Şube Müdürlüğü ekipleri de sokaklarda yaşayan kedi, köpek ve kuşlar için yem ile su dağıtım işini gün boyu sürdürüyor. Müdür Aksoy’un, Bolu’da kedi evi dağıtması büyük bir taktirde karşılandı.