Haber: BMA

Geçtiğimiz günlerde ölmek üzereyken duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine bulunan kedi, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekimler tarafından yapılan ameliyatının ardından eski sağlığına kavuştu.

Fiziki yapısı, personeli, modern ameliyathanesi ve başarılı veteriner hekimleri ile Türkiye’nin sayılı Hayvan Barınakları arasında yer alan Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Hayvan Barınağı başarılarına başarı katmaya devam ediyor. Bugüne kadar sokak hayvanlarına yönelik hayata geçirdiği birçok proje ve başarılı birçok ameliyat ile onların hayata tutunmasında önemli rol oynayan Veteriner İşleri Müdürlüğü hekimleri, son olarak gerçekleştirdikleri ameliyat ile ölmek üzere olan bir kedinin hayatını kurtardı.

Duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine mide çıkışında tıkanma olan bir kediyi acilen ameliyata alan ve başarılı bir ameliyat gerçekleştiren Bolu Belediyesi veteriner hekimleri, ölmek üzere olan sokak kedisini hayata bağladılar. Kedi, ameliyat sonrasında kısa bir rehabilitasyonun ardından eski sağlığına kavuştu.