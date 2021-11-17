Sokak köpekleri saldırdı



Üniversite içerisinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında barınan iki kız öğrenci farklı zamanlarda iki farklı köpeğin saldırısına uğradığı belirtildi. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kız öğrenciler yaşadıkları dehşet anlarını anlattı. Dehşet anlarını muhabirimize aktaran kız öğrenci, “Sabah erken saatte kaldığım BAİBÜ yerleşkesindeki yurt binasından çıktım. Okuluma yürüyerek gidiyordum. Grup halinde karşıma köpekler çıktı. Korkup kaçmaya başladım. Grup halinde 6-7 köpek beni kovaladı. Ayağım takılıp düşünce köpeklerden birisi beni ısırdı. Çığlıklarımı duyan çevreden insanlar yanıma koşup gelince köpekler kaçtı. Çevreden koşanlar olmasaydı 6-7 köpek daha çok fiziksel zarar verebilirdi. Sonra hastaneye gittim günlerce pansuman oldum ve kuduz aşısı olmak zorunda kaldım” dedi.

Benzer bir olayı akşam saatlerinde yine BAİBÜ kampüsünde yaşadığını söyleyen diğer bir genç kız, “Bu köpekler üniversite içerisinden uzaklaştırılmaz ise ciddi sıkıntı yaşanacak. Ben ısırıldım ama gece saatlerinde insan yoğunluğunun olmadığı anlarda çok fazla köpek ortalıkta dolaşıyor. Akşam ve sabah erken saatlerde okulumuza gitmekte bile zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Özellikle akşam saatlerinde yerleşke içerisindeki köpek popülasyonunun endişe verici şekilde arttığı belirten öğrenci aileleri ise çocuklarımızın can güvenliği için gerekirse rektörlük önünde eylem yapacağız dediler.

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2021, 12:44