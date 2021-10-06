Sokak köpekleri tehlike yaratıyor

Haber: Ceylan Beykoz

İlimizde başıboş gezen sokak köpekleri sorun olmaya başladı. Doberman cinsi bir köpeğin küçük kızın sol kulağını parçalaması üzerine, küçük kızın kulağına 300 dikiş atılması haberi üzerine vatandaşlar tedirgin olmuştu.

Bu üzücü olayın üzerine Siteler Cami çevresinde, kulakları küpeli, sürüler halinde sağa sola koşturan sokak köpekleri, küçük çocukların korkmasına neden olurken, bu köpekler aynı zamanda araç trafiğinin aksamasına da neden oluyorlar.

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2021, 12:37