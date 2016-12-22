Haber: Faruk ÇİDEM

İzzet Baysal Caddesi üzerinde akordeon çalarak para kazanan Stella ile doğduğu günden bu yana yanından ayırmadığı köpeği Becks'e zabıta ve polis ekipleri müdahale etmeye çalıştı. Romanya'dan Bolu'ya göç eden ikiliye zabıta şikayet var diyerek polise haber verdi. Polis ekipleri genç kadının pasaportunu kontrol etti. Bu esnada olay yerinden geçen vatandaşlar zabıta ve polis ekiplerine tepki göstererek "Bu bir kültürdür siz kültüre engel olmaya çalışıyorsunuz" ve "Kimseye zararı yok emeği ile para kazanmaya çalışıyor rahat bırakın kadını" diyerek tepki gösterdiler.

"ZABITA YARIM SAAT BEKLEDİ"

Olayı anlatan vatandaşlardan biri "Zabıta burada yarım saat bekledi. Kadına müdahale edecek bir şey bulamadı. Burada kalabalık toplanınca zabıta müdahale de bulunamayacağını anlayarak polise haber vermiş. İlk gidip sokakta vatandaşı taciz eden dilencileri toplasınlar" dedi.

"KÖTÜ BİR ŞEY YAPMIYORUM"

Sokak müzisyeni olan Stella "Ben burada kötü bir şey yapmıyorum. Müzik çalarak para kazanmaya çalışıyorum. Beni götürüyorlar parama el koyuyorlar geri yolluyorlar. Anlamıyorum" dedi.