Sokak ortasında meydan dayağı

Haber:Erdal Tanrıverdi

İlimizin en işlek caddesi olan PTT Caddesi ile Kocabey Sokağın kesiştiği noktada meydana gelen olayda genç bir erkek kız arkadaşı olduğu iddia edilen genç kızı sokak ortasında darp etti. Yaşanan olay sonrası genç kızın kaldırımdan uzun süre kalkamadığını gören çevre sakinleri 112 acil yardım istasyonunu aradı. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sevgilisi tarafından darp edilen ve yaşı küçük olduğu için ismi açıklanmayan genç kız Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine kaldırıldı. Sinir krizi geçirdiği tespit edilen genç kızı darp edip olay yerinden kaçan erkek arkadaş E.S. ise polisin takibi sonucu kısa sürede yakalandı.

20 yaşında olduğu öğrenilen kişi Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılacak.