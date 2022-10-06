Sokak röportajı: Caddedeki yenileme çalışmasını beğendiniz mi?

Demokrasi Meydanı’ndan başlayıp Kardelen Meydanı’na kadar ilerlenecek yenileme projesi, Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce gerçekleştiriliyor. Gece boyunca devam eden yenileme çalışması, belediye bünyesinde bulunan mühendisler tarafından tasarlanarak Bolulu vatandaşların beğenisine sunuldu.

Henüz tamamlanmayan, sadece aydınlatma direkleri ve kaldırım taşları yenilenen İzzet Baysal Caddesi yenileme projesi hakkında, Bolulu vatandaşlar ikiye bölünmüş durumda. Bazı vatandaşlar, “Eskir, öyle yenilenir. Bence gereksiz” “Boş yere masraf” “İşçilik kötü” “Göze hitap etmiyor” gibi cevaplarla yapılan yenilemeyi eleştiriyor. Bazı vatandaşlar da “Sokaklar yurtdışı sokaklarına benzetildiği için ışıltılı, daha güzel” “Kenardaki taşlar oynuyordu, özellikle Kardelen Meydanı’ndakiler. Yenilik her zaman için güzeldir” “Güzel, beğendim. Yerler iyi, artık ayağımız takılmıyor” “Bu hali daha da hoşumuza gitti” gibi cevaplarla belediyenin projesini destekliyor.

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2022, 21:11