Sokak Röportajı: Çocuğunuza okul kıyafeti alabildiniz mi?



Haber: Süleyman Kurt

Pandeminin ardından başlayan 2022 – 2023 eğitim ve öğretim döneminde, ekonomik krizle birlikte aileler oldukça düşünceli. Özellikle dar gelirli aileler, okula yeni başlayacak çocuklarına forma alamıyor. Çareyi yakınlarının çocuklarında arayarak, onların eskimiş formalarını kendi çocukları için istiyor.

FORMALAR EŞ DOSTTAN ALINIYOR

Bolu’da terzilik yapan Sema Ersoy, okulların açılmasına rağmen çok fazla forma tadilatı talebi gelmediğini belirterek, “25 yıldır terzilik yapıyorum. İlk defa bu sene yanımda işçi çalıştırmadan siparişlerimi yetiştiriyorum. Normalde eylül ayı en yoğun ayımız olur kasıma kadar yoğunluk sürerdi. Bu yıl okul işlerinden ziyade düğün işleri yapıyoruz. Çevremizdeki aileler formalarını eş dosttan alıyor. Almaya kalksanız forması ayakkabısı masraf 2 bin lirayı buluyor” dedi.

Kendi çocuğunun da son sınıfa geçtiğini belirten Ersoy, okul tarafından istenilen ve çocuğunun 2 dönem giyeceği armalı eşofman takımı için 500 lira ödemeyi gereksiz buluyor. Okul masraflarının toplam olarak 2 bin liraya yükseldiği bu dönemde terziler gözlerini kış mevsiminde yapacakları mont ve kaban yamalarına çevirmiş durumda.

ÜRÜNE GELEN ZAM MAAŞA GELMEDİ

Yukarı çarşıda okul kıyafetleri satan Özkan Adanır, kaliteli ürünlerin 2 senede bir ortalama ürünlerin ise senede 2 defa alındığını belirterek, “Geçen sene 50 liraya sattığımız ürün bu sene 150 lira oldu. En büyük sorun, ürüne gelen zam maaşa gelmedi. Bu formalar mecbur alınacak. Velilerimiz zorlanıyor” ifadelerini kullandı.

Çocuğuna okul forması ve gereçleri alamayan vatandaşlar ise çareyi kamu kurumlarından yardım istemekte buluyor. Çocuğuna okul ekipmanı alamayan çoğu vatandaş, eş dosttan eski malzemeleri ve kıyafetleri isteyerek çocuğunun okul gereçlerini karşılamış oluyor.

BELEDİYE YARDIMCI OLUYOR

Okul kıyafeti alamadığını ve belediyeye yardım almaya gittiğini belirten vatandaş, “Sosyal yardımlaşmaya gittim istedim. Her şey çok pahalı. Ne yapalım? Temizliğe gidiyorum, öyle kazanıyorum. Eşim demir taşıyor. Eşimi kaybettim ikinci evliliğim. Bir tane öksüzüm var, o bile okulu bıraktı çalışıyor. İlkokula yeni başlayan çocuğum için belediyeye giysi almaya gidiyorum. Belediye bu konuda yardımcı oluyor” şeklinde konuştu.

YEĞENLERİM KIYAFET ALAMADI

Bir tane çocuğuma forma aldım ama 4 tane de yeğenim var. Onlar alamadı. Fiyatlar en düşük 150 liradan başlıyor. T-Shirt 150 liradan 250 liraya çıkıyor. Pantolon en düşük 180 liradan başlıyor. O pantolon da incecik bir şey” ifadelerini kullandı.