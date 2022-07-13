Sokak Röportajı: Hiç hocaya gittiniz mi?

Son zamanlarda artan din ve vicdan istismarı videoları sosyal medyada çok sayıda vatandaş tarafından ilgi ile izleniyor. Videolarda kendini medyum olarak tanıtan sözde hocalar, bağlama büyüsü, aşk büyüsü, papaz büyüsü, kısmet büyüsü, gideni geri getirme büyüsü gibi hurafe büyüleri bozup muska yazdıklarını iddia ederken bazıları ise cin çıkarma ritüellerini canlı olarak sosyal medyalarında yayınlıyor.

Bolu Gündem olarak son zamanlarda artan din tüccarları ile ilgili Bolu halkının ne düşündüğünü sorduk.

İşte şaşırtıcı cevaplar:

BU ZAMANDA HACI HOCA MI KALDI?

“Bunlar bitti ya eskidendi o hurafeler. Yaşları büyük insanların hepsi bu kesime inanır. Böyle hocalara gidin diye diye dünyayı bitirdiler. Bu zamanda hacı hocamı kaldı.”

ZARARINI BUGÜNE KADAR GÖRMEDİM

“Ben inançlı bir insanım. Şu anda görmüş olduğunuz doktorların çözemediği birçok şeyi de onlar çözüyorlar. Hacının hocanın olmadığı bir yerde görüyorsunuz ülkenin halini. Türkiye Cumhuriyeti İslam devleti bir ülke yani hacı hocaya tabi ki zamanında gidilmiştir. Yani bunun iyilikleri de görülmüştür faydası da görülmüştür. Zararını ben bugüne kadar görmedim. Hacının, hocanın olmadığı ülkede görüyorsunuz ülkenin halini. Samimi bir arkadaşım yıllardır üç harfliler musallat oldu kızına hiçbir doktor iyileştiremedi kızını bir hocaya gittiler. Şu anda çocuk çok iyi evlendi çoluğu çocuğu da var elhamdülillah çok iyi yani.”

MUSKAYA BİR ÇÖZÜM ARAMAK ZORUNDAYIZ

“Çocuğumu götüreceğim öyle tahmin ediyorum, rahatsız. Aileden bir uzaklaşma var, belki herhangi bir şey yapılmışsa çözebilir diye düşünüyoruz. Herhangi bir muska yapılmışsa mesela eskilerin tabirinde bu muskaya bir çözüm tabi ki aramak zorundayız.”

HOCA DOLANDIRICI ÇIKTI

“Bir tanıdığım vardı, şiddetli baş ağrılarından dolayı doktorlar herhangi bir şey yapamadılar. Çevremdeki insanlar hocaya gitsin dediler. Götürdük dolandırıcı çıktı oda her zamanki gibi.”

HASTAYSANIZ DOKTORA GİDECEKSİNİZ

“Hiç gitmedim. Gitmeye niyetimde yok. O türde inancımda yok valla. Hastaysanız doktora gideceksiniz. Başka bir derdiniz varsa ilgili makama veya kuruma gideceksiniz.”

ÖNCE DOKTORA GİTSİNLER

“Valla önce doktora gitsinler tıbbi yardımlarını alsınlar ondan sonra eğer çare bulamazlarsa nereye giderlerse gitsinler.”

ÇOCUĞU OLDU

“Tanıdığımız bir hanımefendi hamilelikte çocuğunu düşürmüş. Anlattığına göre korkmuş hocaya gitmiş. Çocuğu oldu ondan sonra.”

ÖNCE ALLAH SONRA DOKTOR

“Ben Allah ve peygamberimize inanıyorum. Hacı hocayla iş olmaz. Her şey Allah’tan. Biraz da bunlar batıl inançlar. Çare aramak için insan öyle bir imkân bulsa gider ama önce Allah’a sonra doktora.”

EŞİNLE TEKRAR BARIŞTIRACAĞIM SENİ

“Kandırıyorlar, para tuzağı. İşte diyorlar ki eşinle tekrar barıştıracağım seni. Ondan sonra barışmıyorlar sonra tekrar para yatırıyorlar hacıyla hocayla çözülecek işler değil bu işler.”