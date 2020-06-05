Sokaklar, caddeler, parklar doldu taştı

Haber: Volkan Yılmaz

Geçtiğimiz hafta aylar sonra ilk ez cami dışında Cuma namazını kılan Bolulu vatandaşlar ikinci kez namazlarını eda ettiler. Geçtiğimiz hafta havaların yağmurlu olması nedeniyle bazı camiler kapılarını açarken, bu hafta ise sıcak atında Atatürk Orman Parkında, İzzet Baysal Caddesinde birçok camide açık havada Cuma Namazını kıldılar.

Atatürk Orman Parkı Mescidinin kapalı olması nedeniyle yüzlerce vatandaş park içerisindeki açık alana ve çimenlik alanlara seccadeleriyle gelerek kimileri güneş altında, kimileri ise ağaçların gölgesi altında namazlarını kılma imkanı buldular. Küçük çocuklar ise babalarını namaz kılarken, cep telefonlarıyla kaydettiler. İzzet Baysal Caddesinde ise Kadı ve Tabaklar Camisinin bulunduğu meydanlarda namazlar kılındı. Emniyet her camide çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2020, 14:44