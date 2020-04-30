Sokaklar güzelleşiyor

Haber: Ceylan Beykoz

Baharın gelişiyle birlikte altyapı ve üst yapı çalışmalarını hızlandıran ve bu kapsamda şehrin dört bir yanında önemli çalışmalara imza atan Bolu Belediyesi, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasını da değerlendirerek Börekçiler Sokak’ta güzelleştirme çalışması başlattı.

Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince geçmişte sokağın zeminindeki deforme olan parke taşları sökülerek, daha estetik ve modern taşlarla yenilendi.Kaldırım çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün asfaltlama çalışmalarına başlanıldı. Belediye ekipleri, güvenlik önlemleri eşliğinde sokakta sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor.

Çalışmalar kısa sürede tamamlanarak sokak eski haline göre çok daha güzel bir görünüme kavuşacak.