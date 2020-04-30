Sokaklar güzelleşiyor

Bolu Belediyesi tarafından kafeler sokağı olarak bilinen Börekçiler Sokak'ta başlatılan güzelleştirme çalışmalarında sona gelindi.

Sokaklar güzelleşiyor

Haber: Ceylan Beykoz

Baharın gelişiyle birlikte altyapı ve üst yapı çalışmalarını hızlandıran ve bu kapsamda şehrin dört bir yanında önemli çalışmalara imza atan Bolu Belediyesi, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasını da değerlendirerek Börekçiler Sokak’ta güzelleştirme çalışması başlattı.

Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince geçmişte sokağın zeminindeki deforme olan parke taşları sökülerek, daha estetik ve modern taşlarla yenilendi.Kaldırım çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün asfaltlama çalışmalarına başlanıldı. Belediye ekipleri, güvenlik önlemleri eşliğinde sokakta sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor.

Çalışmalar kısa sürede tamamlanarak sokak eski haline göre çok daha güzel bir görünüme kavuşacak.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sağlık çalışanlarına kahve desteği
Sağlık çalışanlarına kahve desteği
  1. Bolu

banner128