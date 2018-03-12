Haber: Semih Baykal

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, özellikle okul çevrelerinde ve parklarda öğrencileri rahatsız eden şahıslara yönelik il genelinde Güvenli sokak uygulaması yaptı. İlimizde vatandaşların yoğun olarak yaşadığı parklarda ve okul çevrelerinde uygulama yapan Polisler, şüpheli gördükleri şahısların kimliklerini toplayarak tek tek Genel Bilgi Taraması (GBT) ve üst araması yaptı. Vatandaşlarını huzurlu ve güven içersinde yaşaması için bu tarz uygulamaların sık sık yapılacağı öğrenildi.