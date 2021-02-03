Soku’ya cami geliyor, barınak taşınıyor

Haber: G. Deniz Bakır

AŞAĞISOKU GENİŞLEYECEK, GELİŞECEK

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın inceleme gezilerine dün rota Aşağısoku’yla devam etti. Mahalle Muhtarı Abdullah Aktaş ile bir araya gelen Özcan, bölgede Belediye tarafından önce çöplük, sonradan da hafriyat alanı ve köpek barınağı olarak kullanılan alanı taşıyacaklarının haberini verdi. Aşağısoku halkının şikayetlerine de kulak kabartan Başkan Özcan bu işlemi, bölgedeki verimi arttırmak ve mahallenin gelişimini hızlandırmak için bölgede yol genişletme çalışmaları yapacaklarını söyledi.

YUKARISOKU’YA CAMİ

Bir sonraki durağı olan Yukarısoku’da, mahalle muhtarı İsmail Elmacı ile görüşen Tanju Özcan, bölgeye yapacakları ve belediye meclisinden de ‘geçer oy’ alan cami projesiyle alakalı ruhsat beklediklerini söylerken muhtar İsmail Elmacı’ya da yardımları ve yönlendirmelerinden ötürü teşekkür etti.

ALPAĞUT’U İHMAL ETTİK

Önceki günlerde sırasıyla Aktaş, Karaçayır, Alpağut ve Alpağutbey mahallelerini de gezen Özcan, özellikle son 10 yılda nüfusu neredeyse 10 kat artan Alpağut Mahallesi’nde halkın sosyalleşebileceği bir ‘millet bahçesi’ yapacaklarını söyledi. Özcan: “Alpağut, önceki yıllarda ihmal edilen bir mahallemizdi. Bu sene muhtarımız Sema Bostancı ile çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Bir süredir planlamakta olduğumuz ‘millet bahçesi’ projesini bu yıl içinde gerçekleştirmek istiyoruz.” dedi.