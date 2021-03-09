Solmazana Anaokulu için çalışma başladı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Valiliği ile İzzet Baysal Vakfı Başkanı Hayırsever Ahmet Baysal arasında protokol imzalandı. Protokol kapsamında Gölyüzü Mahallesinde bulunan İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine yapılması planlanıyor. Tüm donatımı dahil olmak üzere inşa edilecek 6 derslikli Solmazana Anaokulu, hayırsever Ahmet Baysal tarafından yaptırılacak.

24 KASIM’DA BİTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı ve İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal ile beraberindeki heyet yaklaşık 4 milyon TL’ye mal olacağı düşünülen Solmazana Anaokulu’nun inşaat alanında incelemelerde bulundular. Söz konusu inşaatın 24 Kasım 2021 tarihinde bitirilerek Öğretmenler Gününde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmesi hedefleniyor.