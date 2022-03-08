Solmazana Anaokulunun açılışı yapıldı

Haber: Okay Özcan

İzzet Baysal Vakfı'nın 146’ncı Ahmet Baysal’ın 22’nci eseri olan 6 derslikli ve 200 öğrenci kapasiteli Solmazana Anaokulu açılışına, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İl Emniyet Müdür Vekili Mustafa Güntekin, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb.HalukSaygılı,İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Cemil Sarıcı, İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Siyasi Parti Temsilcileri, hayırsever iş adamı İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal ile eşi Solmaz Baysal, İzzet Baysal Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

ÇOCUKLUK İNSAN YAŞAMININ ANA VATANIDIR

Anaokulllarının önemine değinen Vali Ümit,” Çocukluk insan yaşamının ana vatanıdır. İnsanlar çocukluk dönemini ne kadar hür, özgür, bağımsız ve doya doya yaşarsa, hayatının geri kalanında da engin ve müstağni gönüllü, tatminkâr, insan sevgisi ile dolup taşan bir kişiliği haiz vatandaşlar olarak vatanına, milletine, devletine ve ailesine hizmet edeceklerdir. İnsanların, ulusların en önemli görevi çocuklarının çocukluklarını doyasıya yaşamalarına ve oyun oynamalarına zemin hazırlamaktır. Çocuklar gülerek oynayarak büyürse büyükler güler, büyükler gülerse milletimiz güler, uluslar güler. Çocukluk öncelikle ailede başlar bu sebeple aile ortamı büyük önem arz etmektedir. Eşler ailelerine değer vererek, sabırla, ciddiyetle, samimiyetle aile bütünlüklerini sürdürmek ve bu bilinçle hareket etmek suretiyle her bir ferdin ve eşin bu sorumluluğunun bilincinde olması gerekmektedir. Geleceğe damgasını vuracak milletler aile yapısı sağlam olan toplumlardır. Türk milletinin temelinde sağlam aile yapısı vardır. Toplumumuzda sağlam aileler artmalı ve aile bütünlüğü daim olmalıdır. Devletimiz ve hükümetimiz bu hususta elinden geleni yapmaktadır. Parklar, Millet Bahçeleri, Stadyumlar, Spor Salonları, okular, üniversiteler, yaş gruplarına göre geleceğimiz ve milletimiz içindir. İlimizde 21 adet Anaokulumuz, 246 adet Anasınıfı Şubemiz, 4024 evladımızdan oluşan 1. Sınıf öğrencimiz eğitim-öğretim görmektedir. Bu öğrencilerimizden 3400’ü Anaokullarımızda eğitim görerek okul öncesi eğitimlerini almış durumdalar. Bu oran %85’e tekabül ediyor. Devletimizin, milletimizin ve bizlerin en değerli varlığı olan evlatlarımızın fevkalâde güzel koşullarda en iyi şekilde yetişmeleri için tüm gayretimizle çalışmaktayız.

ANAOKULLARIMIZ SOSYAL UYUMUN SAĞLANDĞI YUVALARDIR

Anaokullarımız sosyal uyum özelliklerinin gelişmeye başladığı çok önemli eğitim yuvalarıdır. Bu noktada ailelerimizin, her anne ve babanın da çocuğuyla çocuk olabilmesi büyük önem arz etmektedir. Çocuklarının gelişimi için gerekli zemin devletimiz ve ailelerimizce sağlanmalı, psikolojik, sosyolojik ve fizyolojik olarak bireyin olgunlaşacağı ortamlar tesis edilmelidir.

Çocuklarımızla gönülden diyalog kurabilmeliyiz. “Çocukların çocukluklarını doya doya yaşadığı ortamdan güle güle yetişen çocuklar çıkar”. Çocuklar böyle yetişiyor ve yetiştiriliyorsa büyükler de böyle gülecek demektir. Bu nedenle bizler burada sadece bir anasınıfının açılışını değil, aynı zamanda çok uzun vadeli, önemli bir sürecin başlangıcını yapıyoruz. Hamdolsun Devletimiz de bu konuda çok ciddi yatırımlar yapmaktadır. Biliyorsunuz ülkemizde 207 adet üniversitemiz, Millet Bahçelerimiz, Spor Salonlarımız, yeşil sahalarımız şu an ülkemizin her ilinde ve ilçesinde gençlerimize, milletimize hizmet veriyor.

MEDENİYETİMİZDE “YA OKUYAN OL YA OKUTAN OL” PRENSİBİ HÂKİMDİR

Sonuç itibariyle eğitim- öğretim hizmetini sağlamak devletimizin en önemli görevlerinden birisidir. Çünkü kadim medeniyetimizde; ya okuyan ol ya okutan ol şiarı hakimdir. Bizler de bu inançla çalışmalarımızı gerçekleştirmekteyiz. Bu inancımız, azmimiz ve kararlılığımız doğrultusunda da bu ülkenin evlatlarının, gençlerinin en güzel şekilde eğitimlerini alarak, bu ruhla sorumluluklarını üstleneceklerine ve devletine, milletine, insanlığa hizmet etmek için gayret edeceklerine, sonucunda da çok önemli başarılar elde edeceklerine can-ı gönülden inanıyorum.

MODERN BİR ANAOKULUMUZ DAHA HİZMETE SUNULDU

6 Derslikli 200 öğrenci kapasiteli fevkalâde modern bir şekilde yapılan anaokulumuzda evlatlarımızın tüm ihtiyaçları düşünülerek dizayn edilmiş ve hizmete sunulmuştur. Bu vesileyle; Rahmetli İzzet Baysal Beyefendiyi tekraren rahmetle yâd ediyorum, Rabbim gani gani rahmet eylesin. İnsanın en çok arzu ettiği şey vefatından sonra hayırla yâd edilmektir. Bunun en önemli 2 şartı var. İyi insan olmak ve iyilik yapmaktır. Yardım yaparak insanların maslahatına uygun şekilde insanlara fayda sağlayacak işler yapmak ve hayırlarda bulunmak hayırla yâd edilmenin en temel şartlarıdır. Şairin de dediği gibi gök kubbede bâki kalan hoş bir sadâdır. İnşallah Rabbim bizlere de bu hoşluğu bırakabilmeyi nasip etsin.

Bu vesileyle isimleri kubbeye altın harflerle yazılan Ahmet Baysal Beyefendiye ve Solmaz Hanıma şahsım ve Bolulu Hemşehrilerim adına teşekkür ediyor, sağlık, afiyet ve uzun ömürler temenni ediyorum. Anaokulumuzun ilimize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize, gelecek nesillerimize, devletimize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese hususiyle de bağışçılarımıza teşekkür ediyorum.

Çocuklar gülsün diye gayret eden herkese selam olsun” dedi.