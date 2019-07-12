Solunum cihazlarına neden bakım yaptırmalıyız ?

Candan Biyomedikal, Biyomedikal Mühendisi Pınar Başak konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı “Atmosferdeki soluduğumuz havada % 21 oksijen (O2), % 78 azot (N2), % 0,9 argon (Ar) ve % 0,1 oranında diğer gazlar bulunmaktadır. Oksijen konsantratörü cihazları ortam havasındaki gazları ayrıştırır ve moleküler elek dediğimiz sistem ile % 95 (± 3) saflıkta oksijen üretir. Moleküler elekler sayesinde insan sağlığına uygun bir şekilde oksijen gazı üretilmektedir.

Oksijen üretimi yapılırken cihazın kompresörü dış ortamdaki havayı çeker ve moleküler elek (molekularsieve) maddesi bulunan haznelerin içine gönderir. Orada oksijen ayrışır ve bir kaç işlemden geçtikten sonra hastaya gönderilir.

Oksijen ayrıştırması kompresörün hazne içinde yüksek basınç oluşturması ile olur. Kompresör bu basıncı oluşturmak için atmosferdeki havayı güçlü bir şekilde emer, bu sırada ortamdaki birçok partikülü de içine çeker.

Bu olay kompresörün ömrünün kısalmasına sebep olmaktadır. Ayrıca bu partiküller moleküler elek dolu olan tüplerin içine giderse cihazın oksijen üretimi azalmaya başlar.

Kirli cihazlar enfeksiyon riskini arttırabilir

En kötüsü ise cihaz içinde biriken bu kirli maddeler kısa bir süre içinde hastaya gitmeye başlayacaktır ve direkt olarak vücut içine alınacaktır, enfeksiyon riski çok büyük oranda artacaktır. Havadaki partiküller ve nem cihazın kompresör, moleküler elek (molekularsieve) ve valf gibi parçalarının içinde birikebilir.

Bu tehlikeleri önlemek amacıyla oksijen konsantratöründe özel filtreler kullanılmıştır. Oksijen konsantratörü filtreleri sadece havanın geçmesine izin verir ve partiküller cihaza girmeden tutulur.

Bazı cihazlarda birden fazla filtre bulunabilir.

Her oksijen konsantratöründe kullanıcının değiştirmesi gereken filtreler vardır, ayrıca belli periyotlarla teknik servisin cihaza bakım yapması gerekir. Çoğu oksijen konsantratöründe değiştirilmesi gereken keçe filtreler vardır. Bunları yıkayıp tekrar kullanmak cihazın ömrünü kısaltır. Filtreleri yıkamak, filtrenin partikül yapısını bozduğu için önerilmemektedir.

Ayrıca bu filtreler ıslak kullanılırsa cihaz içinde nem birikir ve moleküler elek (molekularsieve) maddesi çok kısa süre içinde özelliğini kaybeder. Bu durumda cihaz oksijen üretemez.

Filtreleri yıkayıp kullanmak kısa vadede ekonomik görünse de uzun vadede büyük zararlara yol açar. Cihazların içindeki filtrelerin bir süre sonra kapasitesi dolacaktır ve tıkanma durumuna gelecektir. Böyle bir durumda kompresöre giden hava akışı azalabilir, cihaz aşırı ısınıp yanabilir. “