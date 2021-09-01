Somer şef Boluluları kızdırdı

Özel Haber: Okay Özcan

TV’de yayınlanan ve en çok izlenen programlar arasında ilk sıralarda yer alan Masterchef yemek yarışmasının 49’uncu bölümünde jüri üyesi Somer Sivrioğlu, Bolulu vatandaşları çok kızdırdı. 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında dereceye giren milli sporcularımızı yemek yarışmasına davet edilmesiyle birlikte cimnastikte olimpiyatlarda bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan ile ilgili yaptığı açıklamada; “Ferhat Arıcan, cimnastikte biliyorsunuz bize madalya kazandırdı. Cimnastik çokta bilinen ve çokta olimpik olarak, başarılı olduğumuz bir spor dalı değil. Bundan önce cimnastikte mücadele eden erkek cimnastikçimiz 108 yıl önce olimpiyat mücadelesine çıkmış. Ondan beri 2. Erkek cimnastikçimiz ve ne mücadele ne başarı. Nereden nereye. Ve en enteresanı senin adına tescilli 3 hareket var” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine milli sporcu Furkan Arıcan’da; “Şimdi jimnastikte her yaptığımız harekete bir isim veriliyor. Hiç kimsenin yapmadığı bir şeyi yaptığımızda, o hareket soyadımızı taşıyor o da dünya literatürlerine giriyor. Yani bir buluş bir keşif gibi bir şey aslında orada hareketlerim var paralel bar ve atlama masasında. Arıcan hareketi diye geçiyor” dedi. Peki yıllarca jimnastik de dünya şampiyonluğunu yakalayan bir çok yarışmalarda dereceler elde eden ve Canbaş hareketiyle adını dünya çapında duyuran Murat Canbaş’ın adı neden paylaşılmadı. Yapılan bu açıklama ile hem Murat Canbaş’ın kemikleri sızlatıldı. Hemde Bolulu vatandaşları kızdırdı. Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen’in nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor. Öte yandan bu haberi yaparken, sadece olimpiyatları göz önünde bulundurmadık, genele baktık. Genelde de olsa Murat Canbaş’ın unutulması, herkesi üzmüş durumda.

BU KISMIİYİ OKU SOMER CHEF !

Aslen Bolulu olan rahmetli Milli cimnastikçi Murat Canbaş, ölümünden önce verdiği röportajda bakın neler söylemiş, Somer şef;

09 Haziran 1975 senesinde Bolu'da doğdum. Çocukluk yıllarımı çok şenli hareketli geçirdim. 1981 senesinde ilkokula başladım. İki yıl sonra Bolu Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan eniştemin teşviki ile cimnastik antrenmanlarına gittim. Sokakta yapabildiğim yaramazlıklarımı jimnastik salonunda da devam ettirebiliyordum. Ayrıca cimnastik aletlerinde oyun oynamaktan da büyük zevk almıştım. Birgün yine böyle oyun oynarken, tesadüfen cimnastikte bir hareket figürü olan salto yaptım. Bu hareket ile hocamın dikkatini çektim. O günden sonra benimle daha çok ilgilendiler. Artık, düzenli antrenmanlara başlamıştım. Jimnastik salonuna ilk girdiğim günden 15 gün sonra yarışmacı grubuna seçilmiştim. Bir yarışmacı sıfatını almaktan çok büyük haz duymuştum. Gördüğüm her arkadaşıma artık yarışmalara katılacağımı söylüyordum. Antrenörümle birlikte düzenli olarak 6 aylık bir çalışma dönemi geçirdim.

1984 yılında Türkiye şampiyonasına gittim. Bu ilk yarışmamda birinci olmam beni şaşırttığı kadar Jimnastik Federasyonu'nu da şaşırtmıştı. Federasyon üyeleri beni soruşturuyor, antrenörüme‘bu çocuğu nereden buldun’ diyorlardı. İlgi görmek tabii çok güzeldi. Artık sadece Bolu Beden Terbiyesi değil Türkiye Jimnastik Federasyonu tarafından da ilgi odağı haline gelmiştim. Gerçekten yaşımın üzerindeki hareketleri başarı ile yapıyordum. Bu arada milli takım seçmelerini de kazanmıştım. Fakat yaşımın küçük olması nedeniyle uluslararası yarışmalara katılamadım. Jimnastik federasyonu buna rağmen beni yaptığım sporu iyi tanıyabilmem için Almanya'ya Avrupa Şampiyonasını seyretmeye götürdü. Yurt dışına çıktığıma, hele hele Almanya'ya gittiğime inanamamıştım. 1986 senesinde ikinci defa yurt dışına çıktım. Macaristan'a "yaş grupları dünya şampiyonasına gittim ve dünya şampiyonu oldum. O zaman 10 yaşındaydım. Türkiye'nin en küçük yaşta milli olan sporcusu unvanını kazanmıştım. 1984 yılında ki, Türkiye şampiyonluğundan bu yana aldığım dereceler şunlardır:

1986 Macaristan yaş grupları dünya şampiyonluğu,

1987 İzmir balkan gençler jimnastik şampiyonasında yer aletinde balkan ikinciliği,

1990 Yugoslavya balkan gençler jimnastik şampiyonasında barfiks aletinde balkan ikinciliği,

yer minderi ve atlama beygirinde balkan üçüncülüğü,

1991 İstanbul balkan gençler jimnastik şampiyonasında atlama beygiri aletinde balkan şampiyonluğu,

1992 Sofya balkan gençler jimnastik şampiyonasında barfiks aletinde balkan şampiyonluğu,

1992 Atina balkan büyükler jimnastik şampiyonasında atlama beygiri aletinde balkan şampiyonluğu,

1992 Fransa Caen okullar arası Avrupa olimpiyat oyunları şampiyonluğu,

1992 Boğaziçi turnuvasında atlama beygiri, yer aleti ve barfiks'te turnuva şampiyonluğu,

1984-85-86-87-88-89-90-91-92-93 Türkiye şampiyonlukları.

Ayrıca Türk cimnastik tarihlerinde, ilk Dünya şampiyonluğu, ilk Avrupa şampiyonluğu kazanan sporcu unvanını elde ettim.

Unutamadığım özel anılarım ise; merhum cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal ile olan görüşmelerim ve 1988 Saddam Hüseyin turnuvasında, Saddam Hüseyin'in elinden aldığım başarı diplomasıdır.

Murat Canbaş, Avustralya’da gerçekleşen yarışmalar sonrası, Türkiye Jimnastik Federasyonunun talebi üzerine, jimnastik literatürüne ‘Canbaş Hareketi’ olarak geçirildi. Bu talep Canbaş’ın ölümünden sonra gerçekleşti.

Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2021, 10:15