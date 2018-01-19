Haber: Aysun Beykoz

Planlı ve verimli çalışmak başarıyı hedefleyen her öğrencinin temel ihtiyacıdır. Bu yüzden Özel Çamkent Anadolu Lisesi Rehberlik servisi öğretmenleri, öğrencilerinin ihtiyaçları ve onların eksikliklerini temel alarak doyurucu hızlandırılmış bir kamp programı hazırladı.

Özel Çamkent Anadolu Lisesi günde 8 saat olmak üzere 5 gün boyunca soluksuz sürecek olan eğitimde öğrencilerinin tüm dönem boyunca gördükleri dersleri püf noktalarıyla hatırlamalarını sağlayacaktır.

Özel Çamkent Anadolu Lisesi öğrencilerinin mutlu olmaları adına aileleri ile vakit geçirmelerini, arkadaşları ile anın tadını çıkarmalarını da bu tatilde destekliyor. Ayrıca sömestr programı içerisinde yapılacak olan Bolu’ya yakışır kış pikniği ile tatilin tadını öğrencileriyle beraber çıkarmaya hazırlanıyor. Rehberlik Servisinin hazırlamış olduğu bu program, öğrencilere hem ders çalıştırmayı hem de eğlenceli vakit geçirmeyi hedefliyor.

Planlı çalışmanın ve mutlu bir hayatın kesiştiği nokta olan Özel Çamkent Anadolu Lisesi göz dolduran Rehberlik hizmeti ile farkını tekrardan ortaya koyuyor. İlimizde butik lise olarak hizmet veren bu kurumda ara dönemde de kayıtlar hızla devam etmektedir. Sınırlı sayıda kontenjanı bulunan Özel Çamkent Anadolu Lisesini başarıyı seçen öğrenciler tercih etmektedir. Unutulmamalıdır ki başarmak isteyen öğrencileri Özel Çamkent Anadolu Lisesinde güçlü ve dinamik bir öğretmen kadrosu beklemektedir. Yeni dönemde Özel Çamkent Anadolu Lisesini seçen öğrenciler bu aile sıcaklığını yaşamak ve eksikliklerini tamamlamak adına sömestr programına da dahil edilecektir.