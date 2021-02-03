Son 25 yılda 121 marka

Bolu’dan 2020 yılında 10, 1995-2020 yılları kapsamında ise 121 marka başvurusu yapıldı. İl marka başvurusu sayısı kaydında bölge illeri içinde 2020 yılında ve 25 yıllık düzeyde en az başvuru yapan il olduk.

Son 25 yılda 121 marka

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu’dan 1995’te, 1996’da ve 1997’de hiç patent başvurusu yapılmadı. 1998’de ve 1999’da sadece birer başvuru yapılan ilimizde 2000 ve 2001yılında yine başvuru yapılmazken,  2002’de ve 2003’te ikişer patent başvurusu ile kaldık. 2004’te 0, 2005’te 8, 2006’da 1, 2007’de 1, 2008’de 4, 2009’da 3, 2010’da 7, 2011’de 6 2012’de 8, 2013’te 8, 2014’te 7, 2015’te 6, 2016’da 8, 2017’de 20, 2018’de 4, 2019’da 14, 2020’de 10 marka başvurusu yapıldı. TÜRKPATENT verileri üzerinden gerçekleştirilen analize göre, 2020 yılında yurt genelinde il bazlı başvuru sayısında Bolu 34. Sırada yer aldı. Bolu son 25 yıl içerisinde en çok patent başvurusunu 2017 yılında yaptı. Bolu’dan 2017 yılında 20 şirket patent başvurusunda bulundu.

Marka tescil sayısının en yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep, Konya, Kocaeli, Adana, Mersin, Denizli, Kayseri, Muğla, Eskişehir, Manisa, Hatay, Balıkesir, Sakarya, Aydın, Samsun, Tekirdağ, Şanlıurfa, Çanakkale, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Trabzon, Diyarbakır, Mardin, Malatya, Isparta, Elazığ, Nevşehir, Kütahya, Düzce, Ordu, Rize, Bolu, Batman, Çorum, Erzurum olarak belirtildi.

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