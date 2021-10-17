Haber: C. Kutay Aykan

Türkiye’nin sevilen oyuncularının sahne alacağı Bolu Tiyatro Günleri 19 Ekim’de başlıyor. 25 Ekim’e kadar devam edecek tiyatro günlerinde birbirinden farklı 7 tiyatro oyunu sanatseverlerle buluşacak. 19 Ekim’de Sunay Akın’ın ‘Yüz Yüze’ oyunuyla başlayacak tiyatro günlerinde sırasıyla 20 Ekim’de Suit, 21 Ekim’de Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi, 22 Ekim’de Erkek Aklı, 23 Ekim’de İkinci Bahar, 24 Ekim’de Şaşkın Aşıklar, 25 Ekim’de de Shirley Valentine isimli tiyatro oyunu seyirciyle buluşacak. Necip Fazıl Kültür Merkezinde düzenlenecek olan tiyatro oyunlarının biletleri de satış noktalarından temin edilebilecek. İLETİŞİM: 0543 2369161 (SAMET BEKTAŞ)