Son 5 yılda yüzde 15 arttı

HABER:Esra Öztürk

21'inci yüzyılın en büyük halk sağlığı sorunlarından biri haline gelen obezite 1980 yılından bu yana Avrupa’da 3 kat artış gösterdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre Türkiye’de obezite son 5 yılda yüzde 15 arttığı kaydedilirken; obeziteden etkilenenlerin sayısının 25 milyonu aştı. Erkeklerin yüzde 44’ü ve kadınların yüzde 26’sı obez olarak nitelendiriliyor. Özellikle çocuklar arasında endişe verici oranda artan obezite, 11-15 yaş arası erkeklerde yüzde 23, kızlarda ise yüzde 12’ye dayandı. Obezitede dünyada 17'nci sırada yer alan Türkiye’de 2030 yılına kadar obez oranının yüzde 40'ı aşacağı öngörülüyor.

Obeziteye bağlı şeker hastalığı, yüksek tansiyon, uyku apnesi, depresyon ve astım gibi hastalıklar yaşam süresi ve kalitesini ciddi bir biçimde etkilendiği belirtiliyor. Vücut Kitle Endeksi 40 ve üzerinde olan bireylerin beklenen yaşam süresinin sağlıklı bir bireye göre 8-10 yıl daha kısa olduğunu belirten Uzmanlar, "Günümüzde obezite ciddi bir salgın haline geldi. Obezitenin tedavi edilmesiyle kişinin hayat kalitesi ve yaşam süresinin artırılması sağlanabilir. Kullanılan tüp mide ve gastrik bypass gibi yeni teknikler ile acı çekmeden fazla kilolardan kurtulmak mümkün" ifadelerini kullandı.