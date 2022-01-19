Son 72 yılın en yoğun yağışı

Haber: Ceylan Beykoz

3 gündür aralıksız devam eden kar yağışı sonrası kent merkezinde meteoroloji verilerine göre kar kalınlığı 70 cm'e ulaştı. Bolu merkeze en son 1950 yılı kışında bu yoğunlukta kar yağdığı o tarihte ise kar kalınlığının 72 cm olduğu öğrenildi. Yine meteoroloji verilerine göre 2002 yılında yaşanan yoğun kar yağışında kar kalınlığı 64 cm olarak ölçüldü.

DAHA DA YAĞACAK

Kar yağışının ise devam edeceği öğrenildi. Sadece 20.01.2022 (perşembe) tarihinde kar yağmayacak. 21.01.2022 (cuma) tarihinde akşam saatlerinde kar yağışı yine başlayacak. Özellikle hafta sonu ilimizde yoğun kar yağışı olacak. Kent merkezinde hafta sonu kar kalınlığının 1 metreyi geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu Meteoroloji yetkilileri şehir merkezinde 70, Kartalkaya’da 1.60, Abant’ta 104, Yedigöller’de ise 63 santimetre olarak ölçüldü.