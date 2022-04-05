Son 8 kritik maç



Haber: C. Kutay Aykan

TFF 1.Lig’de heyecan dorukta. Lig’in 31.haftasında Temsilcimiz Boluspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor’a konuk olacak. 27.haftadan beridir, deplasmanda ve evinde sadece 1 puan çıkaran Boluspor düşme potasına git gide yaklaşıyor. 25. Haftada İstanbulspor’u deplasmanda 2-1 yenen ve 26. Haftada Gençlerbirliği’ni evinde 3-1 mağlup eden temsilcimiz, umutlarımızı artırmıştı. Ancak son 4 haftadır aldığı darbelerle düşme potasına iyice yaklaşan temsilcimiz için tehlike çanları çalmaya başladı.

Oynadığı 28 maçta 35 puan çıkartan Boluspor’un 9 galibiyeti, 8 beraberliği ve 11 mağlubiyeti bulunuyor. Boluspor’un düşme potasında olan Kocaelisporlar arasında 2 puan, Bursaspor ile 7 ve Balıkesir ile 24 puan fark bulunuyor. Boluspor’un son 8 maçında çıkaracağı puanlar ligde kalmasında büyük rol oynayacak.

Boluspor’un, 31.haftada konuk olacağı Royal Hastanesi Bandırmaspor’a gelin birde yakından bakalım. Son 4 haftadır sadece MKE Ankaragücü deplasmanından puan çıkaramayan rakibimiz, evinde ve deplasmanda çıktığı diğer maçlarda 3 puan almayı başardı. Ligde 3.sırada bulunan Royal Hastanesi Bandırmaspor’un liderle arasında sadece 7 puan fark var. Bandırmaspor şampiyonluk için evinde Boluspor maçından 3 puan çıkarmaya çalışacak.

Boluspor’un son 8 maçı şu şekilde;

Royal Hastanesi Bandırmaspor(D)

BB Erzurumspor(E)

Eyüpspor(D)

BS Ümraniyespor(E)

Adanaspor(D)

YılportSamsunspor(E)

MKE Ankaragücü(D)

Altınordu(E)