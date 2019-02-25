Son anda kanala uçmaktan kurtuldu

Haber: Kasım ŞAHİN

Kaza saat 16.00 sıralarında meydana geldi. 14 GD 462 plakalı motosiklet kurye sürücüsü Batuhan Hanoğlu, önünde seyreden Özcan Çetin idaresindeki 14 T 0418 plakalı aracın sağından geçmek isterken, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek yerde sürüklenmeye başladı.

Yaklaşık 15 metre sürüklenen motosikletin kanala uçmasını ise, yol kenarında park halinde olan Seyfi Sarı idaresindeki 06 DF 1213 plakalı aracın arka lastiğine vurarak durmasıyla önlenmiş oldu. Yaralı motosiklet sürücüsü Hanoğlu, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2019, 16:42