Son aşamaya geldi

Haber: Okay Özcan

2017 yılında AİBÜ yönetimi tarafından, İzzet Baysal Vakfı’ndan önemli bir eksiğin tamamlanması için Mengen ilçesinde yapılması istenilen, BAİBÜ Mengen İzzet Baysal Aşçılık ve Gastronomi Eğitim Kampüsü inşaatı son aşamaya yaklaştı. Bu önemli eserin 2022 yılı ikinci döneminde eğitim ve öğretime başlamasını bekleniyor.

İzzet Baysal Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri Necdet Gören ve Nejat Eratalar ile Mustafa Meterelliyöz, Atilla Uçar ile beraber Mengen de devam eden Gastronomi ve Aşçılık fakültesi inşaatlarında incelemelerde bulunuldu. Ziyaret ve incelemelerde müteahhit firma Turgut Kalaycıoğlu ve Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, Kon. Müh. Muhsin Demir ile görüşmeler yapıldı. Süreç hakkında bilgiler alındı ve yönetim olarak istekler iletildi. Aynı gün Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçesine Vakıf Başkanı Ahmet Baysal ve Solmaz Baysal tarafından yapımı devam eden anaokulu inşaatında keşifte bulunarak, süreç hakkında bilgiler alındı.