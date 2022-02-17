Son Başvuru 31 Mart! Küçük işletmelere destek

Haber: Ceylan Beykoz

Program kapsamında ilave istihdam başına işletmelere 2 sene ödemesiz ve faizsiz 100 bin lira destek sağlanmakta. İşletme sahibinin veya istihdam edilenin kadın olması durumunda bu tutar 110 bin lira olarak uygulanmakta olup mikro işletmeler 2 küçük işletmeler ise 5 ilave istihdama kadar bu destekten faydalanabilmektedir. 2019 yılında en az 75 bin lira cirosu olan ve imalat sanayi sektörünün tamamını toptan perakende ve hizmet sektörünün büyük bölümünü kapsayan programa başvuru yapmak isteyen işletmeler başvurularını 31 mart a kadar sistem üzerinden yapabileceklerdir. KOSGEB e kayıt aşamasında ödeme talebine kadar olan bütün süreci sistem üzerinde yapabilecek olan işletmelerimizin Müdürlüğümüze gelmelerine herhangi bir evrak getirmelerine gerek yoktur. Ön başvuruları onaylanan işletmelerimiz taahhüt ettikleri elaman istihdamını sağladıklarına ilişkin SGK tahakkuklarını sistem üzerinde Müdürlüğümüze sunmalarına müteakip ödemeleri en kısa sürede gerçekleşmektedir.

Son başvuru tarihi 31 mart olan programa bugün itibari ilimizde 150 den fazla işletme başvurmuş, 300 e yakın istihdam taahhüdünde bulunulmuş ve bu taahhüt sayısının bir kısmı istihdam edilmiştir. İstihdam eden işletmelere ödemeleri yapılmıştır. Hem işletmelerimizin finansmana ulaşımına büyük kolaylık sağlayan hem de istihdama olan katkısı sebebiyle daha çok işletmemizin başvuru yapmasını bekliyoruz.