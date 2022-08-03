Son Başvuru Tarihi 8 Ağustos!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gazi Üniversitesi’nin işbirliğinde 24 Eylül’de Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı yapılacak. Bolu İl Tarım ve Orman Müdürülüğü, Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİÖDM) tarafından düzenlenecek olan sınavın son başvuru tarihini hatırlattı. 1 Ağustos Pazartesi günü başlayan sınav başvuruları 8 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK SINAVI’NA NASIL BAŞVURULUR?

Aday, https://tydbis.tarimorman.gov.tr/ adresi üzerinden “e Devlet ile Giriş” butonundan e-Devlet şifresiyle giriş yaparak Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı başvurusu için formları doldurup sisteme kayıt olacak.

Adayların ekte yer alan Sınav Başvuru ve işleyiş takvimi doğrultusunda gerekli işlemlerini tamamlamaları halinde İl Müdürlüğü ve bakanlıkça onay verilecek olup, sistem üzerinden onaylama aşaması tamamlanacak.

Adaylar başvurusunun onaylanıp onaylanmadığını kontrol etmeli başvurusu reddedilmiş ise sistemde görebileceği red gerekçesine göre aynı süreler içerisinde işlem yapmalıdır. Bu suretle sınava başvurusu kabul edilmiş olan adaylar, sınav ücretini yatırmaları suretiyle sınava girmeye hak kazanabilecek.