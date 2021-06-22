

Haber: N. HalidAltundal

KOSGEB İl Müdürü Abdurrahman Usta, pandemi dolayısıyla mikro ve küçük işletmelere sağlanacak desteklere ilişkin açıklamalarda bulundu. Abdurrahman Usta yaptığı açıklamada desteklere başvuru şartlarının esnetildiğini bildirdi. Usta konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Geçtiğimiz aylarda KOSGEB in Pandemiden etkilenen Mikro ve Küçük İşletmelere yönelik başvurularını almaya başladığı MKİ Hızlı destek programında başvuru şartları esnetildi. Mikro işletmelere 30 bin Küçük İşletmelere 75 bin lira olarak sağlanan, faizsiz ve 3 yıl sonra geri ödemesi başlayacak olan destek başvuru şartlarında önemli ölçüde değişiklik yapıldı. 21 Haziran’da başvuruya açılan destek programına son başvuru tarihi 9 Temmuz olarak belirlendi.

Yapılan değişiklikler ile;

İlk başvuru döneminde; 2020 yılının ilk beş ayı ile 2019 yılının ilk beş ayı mukayese edildiğinde asgari %25 gelir kaybı olmasına ilişkin kriter revize edilmiştir. 2020’deki yıllık net satış hasılatı, 2019’daki yıllık net satış hasılatına göre artmamış olan MKİ’ler başvuru yapabilecek.

İlk başvuru döneminde; 2020 ve 2019 yılı gelirlerinin mukayesesinde ilk 5 aylık KDV Beyannameleri yerine Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarındaki yıllık net satış hasılatı verileri kullanılacaktır. Böylece, KDV Beyannamesi mükellefi olmayan MKİ’ler de başvuru yapabilecek.

İlk başvuru döneminde; gelir sorunu olmayan ancak 2019 yılında nakit akışı sorunu yaşayan MKİ’lerin de ilk başvuru döneminde başvuru yapmasına izin verilmiştir. Nakit akışı sorununda esas alınan 2019 yılına, 2020 yılı da eklenmiştir. Buna göre; bilanço usulü defter tutan ve 2019 veya 2020 ayılarından herhangi birinde nakit oranı 0,2’nin altında olan MKİ’ler Birinci Bileşene başvurabilecek.

Üç kamu bankasının İşe Devam Kredisinden yararlanan MKİ’lerin başvuru yapamaması ile ilgili kısıt revize edilmiştir. KGF aracılığıyla 250.000 TL ve altında İşe Devam Kredisi alanlar programa başvuru yapabilecek.

KOSGEB girişimci kredi faiz desteğinden yararlananlarla ilgili kısıtlama kaldırılmıştır.

Vergi – SGK borcu olan MKİ’ler, başvuru sırasında borçlarını tecil veya taksitlendireceklerine dair beyanda bulunmaları halinde Programa başvurabilecektir. Yasal sınırların üzerinde vadesi geçmiş vergi veya SGK borcunu KOSGEB destek ödemesi öncesinde kapatan ya da tecil / taksitlendiren MKİ’lere destek ödemesi yapılabilecek.

Daha önce sektör kriterine uygunluk “ana faaliyet kodu” çerçevesinde kontrol edilmekte iken, mali kayıtlardaki sektör kodlarının herhangi biri Programın hedef kitlesine uygun olan MKİ’lerin başvuru yapabilmesi sağlanıyor.