Haber: Aysun Beykoz
AR-GE Başkanlığı tarafından 81 İl’de yürütülen ve bu dönem “1919’dan 2019’a Milletin Emrinde Aydınlık Geleceğe” sloganı ile başlayacak olan 18. Dönem Eğitim Dönemi için kayıtlar başladı. Bu kapsamda Siyaset Akademisi Programı’na katılmak isteyenler, 26 Ocak 2018 Cuma gününe kadar AK Parti Bolu İl Başkanlığı’na kayıt yaptırabilecek. AK Parti Bolu AR-GE Başkanı Engin Alemdar, yaptığı açıklamasında, Türk siyasi hayatına farklı bir yapı ve anlayış kazandıran AK Parti’nin, siyasete merak duyan kişilerin eğitimini amaçlayan Siyaset Akademisi’nde “1919’dan 2019’a Milletin Emrinde Aydınlık Geleceğe” Programı kapsamında eğitimler verileceğini kaydetti. “Siyaset Akademisi Eğitim Programı”na tüm vatandaşların katılabileceğini vurgulayan Alemdar; “Yeni dönem Siyaset Akademimiz İl Merkez ve İlçelerimiz dahil tüm halkımıza açıktır. Bu Eğitim Programları’na Siyasi görüşü, cinsiyeti fark etmeksizin herkes katılabilecek. Eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılara Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan
tarafından imzalanan katılım diploması verilecek. İlgi duyan vatandaşlarımız kayıt işlemleri için 26 Ocak 2018 tarihine kadar AK Parti İl Başkanlığımıza gelebilirler. Yerel Yönetimler konusunda kapsamlı bilgiye sahip olmak isteyen vatandaşlarımızı Siyaset Akademisi programımıza davet ediyorum” şeklinde konuştu. Her dönemde olduğu gibi bu yıl da büyük katılımın olması beklenen akademide eğitimlerin akademisyenler ve yerel yönetimler konusunda tecrübeli uzman siyasetçiler tarafından verileceğine dikkat çeken Engin Alemdar; “Siyasete yeni yüzler kazandıran ve bilgi ve tecrübe paylaşımlarıyla ufuk açan Siyaset Akademisi’nin bu sene de birbirinden değerli konuşmacılarla dolu dolu geçecek. Siyasete ve gündem konularına ilgi duyan herkesi Siyaset Akademisi’ne bekliyorum” cümlelerini kullandı.
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