Son gün 28 Şubat, sekiz gün kaldı

HABER:Aysun Beykoz

Bolu Belediyesi tarafından verilen bilgilere göre; 2019 yılı ölçü ve tartı aletlerinin beyanname verme işlemleri tarihleri kapsamında esnafların ölçü-ayar memurluğuna müracaatta bulunmaları istenilerek, “2019 yılı ölçü ve tartı aletlerinin beyanname verme işleri 28 Şubat 2019 tarihinde bitecek olup, ölçü ve tartı aletlerini kullanan esnafların 28 Şubat Perşembe günü mesai bitimine kadar Bolu Belediyesi Grup Merkezi Belediye Ölçüler Ayar Memurluğu’na beyanda bulunmaları gerekmektedir. Beyanda bulunmayan esnaflar hakkında 3516 sayılı kanunun ilgili maddesi gereğince yasal işlem uygulanacaktır” denildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2019, 13:51