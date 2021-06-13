Son gün 30 Haziran

Haber: Aysun Beykoz

2021 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtları bu ayın sonunda 30 Haziran Çarşamba günü mesai bitiminde sona ereceği açıklandı. Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yetiştiricilerimizin mağduriyet yaşamaması adına müracaatlarını zamanında yapmaları önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi. Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2020 yılı buzağı desteklemeleri başvuruları da 15 Haziran Salı günü sona ereceği bilgisi verildi. İl ve İlçe Müdürlüklerine müracaat ederek desteklenmelerden faydalanmaya devam edilebileceği de eklendi