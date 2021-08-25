Son gün 31 ağustos!

Haber: Aysun Beykoz

09 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun’ çerçevesinde Bolu Belediyesi, borçları yeniden yapılandırıyor. Yapılandırma kanunu birçok borcu kapsıyor. Emlak, eğlence, haberleşme, elektrik tüketim, ilan ve reklam, çevre ve temizlik vergisi, harçlar ve ücretler, katı atık toplama ve bertaraf ücreti, su ve atık su alacakları gibi çeşitli borçları olan vatandaşlar, Ağustos ayı sonuna kadar Bolu Belediyesi’ne başvuru yapmaları halinde kanundan yararlanabiliyorlar. Başvuru yapan ve kanundan faydalanan borçlular, ana borçlarını peşin ya da 18 aya varan taksitlerle ödeyebiliyorlar.

İSTEYEN PEŞİN, İSTEYEN TAKSİTLİ ÖDEYEBİLECEK

30 Nisan 2021 tarihinden önceki dönemlere ait vergi, ceza ve harçların yapılandırılmasını içeren 7326 sayılı Kanun çerçevesinde, vergi ve borçlara ilişkin vergi ziyai cezası ve uygulanan gecikme zamları yapılandırabiliyor. Vatandaşlar yeniden yapılandırma kapsamında borçlarını peşin ya da 6, 9, 12 veya 18 ay arasında değişen taksitlerle de ödeme imkanını elde ediyor. Peşin ya da taksitli ödeme tercihinin, başvuruda/dilekçede kişi tarafından belirtilmesi gerekiyor.

Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden ilk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi halinde ise kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybediliyor.

Belediyeye borcu olan ve kanundan yararlanmak isteyenler, 31 Ağustos 2021 Salı günü mesai bitimine kadar, e-belediye üzerindeki “7326 Yapılandırma Başvuru” ekranından veya bizzat Bolu Belediyesi’ne gelerek yapılandırma müracaatında bulunmaları gerekiyor.