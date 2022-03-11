Son gün 31 Mart





Haber: Okay Özcan

Staj başvurusunda bulunacak üniversite (fakülte ve yüksekokul) öğrencilerinin kayıtlarını 31.03.2022 tarihine kadar https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden yapmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar sisteme kaydını yaptırmamış üniversite (fakülte ve yüksekokul) öğrencilerinin staj başvuruları kabul edilmeyecektir.

Bakanlığın merkez ve taşra birimlerinde staj yapacak üniversite (fakülte ve yüksekokul) öğrencilerinin staj teklif ve kabul işlemleri https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapılacaktır.