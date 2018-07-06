Haber: BMA

18.05.2018 tarih ve 30425 Sayılı resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 11.05.2018 tarih ve 7143 Sayılı Bazı alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin kanun uyarınca 31.03.2018 tarihine kadar Belediyemize olan su, emlak vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi, Kira borcu, Harçlar, katılım payları ve kanun kapsamına giren diğer alacaklarının yeniden yapılandırılması işlemleri başlamıştır.

Vatandaşlarımız son ödeme tarihi 31.03.2018 tarihi ve öncesine rastlayan borçlarını, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar başvurmaları halinde yeniden yapılandırma yapılacaktır. Peşin ödeme vatandaşlarımız için daha avantajlı olmaktadır.

6111,6552 ve 6736 sayılı kanunlara istinaden yapılandırmaya başvurup taksitlerini zamanında ödemeyerek yapılandırılması iptal edilenler yeniden başvurmaları halinde bu yapılandırmadan faydalandırılacaktır.

Vatandaşlarımızın, sıkışıklığa meydan verilmemesi amacıyla, belediyemiz tahsilat servisine son başvuru tarihi olan 31 Temmuz 2018 tarihini beklemeden kimlik belgeleriyle başvurmaları önemle rica olunur.