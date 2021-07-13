Son Karar Vali Ümit’te…



Haber: Yasin Bilgi

Geçtiğimiz Perşembe günü İl Genel Meclisi Temmuz ayı toplantılarının oturumunda Merkez İlçeye bağlı Kuzörenemirler Köyü’ne yapılacak olan Yakma Enerji Kaynaklarına dayalı üretim Tesis alanı amaçlı imar planın onanması talebi görüşüldü. Kuzörenemirler Köyü’ne yapılması planlanan Yakma Enerji Kaynaklarına dayalı üretim Tesis alanı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu mecliste görüşüldü. Oy çokluğu ileçıkan karar sonrası, çevreyi ilgilendiren konu il genel meclisinde uzun tartışmalar yaratmıştı.Yakma tesisinde günlük en az 340 ton su tüketilmesi, 380 derece sıcaklıkta kanatlı hayvan atıklarının yakılacak olması ve doğaya salınacak küllerin fabrika bacasının 35 metre olması sıkıntı yarattı.Komisyondan oy çokluğuyla gelen kararla baca uzunluğu 35 m olmasına karar verildi.

5 KÖY MUHTARI AK PARTİ BİNASININ VALİLİĞİN VE ÖZEL İDARENİN KAPISINA DAYANDI

Durumdan şikayetçi olan köy sakinleri bunun üzerine, çevreye ve kendi kullandıkları sulara büyük zarar vereceği gerekçesiyle elektrik santralinin yapılmasına karşı çıkarak ayaklandı. Kuzörenemirler Köyü, çevrede bulunan 5 Köy muhtarı ve dernek yöneticileriİl Özel İdaresine giderek Meclis Başkanı Yaşar Yüceer ve Genel Sekreter Sırrı Köstereli ile görüştükleri öğrenildi. Görüşmede Başkan Yüceer’in o bölgenin insanı olmasına rağmen neden grup kararı aldıkları soruldu. Başkan Yüceer, soruya cevap veremeyince, Genel Sekreter Sırrı Köstereli’ye giderek görüşmenin Vali Ahmet Ümit’e gidilmesi kararlaştırıldı. Vali Ümit’e gitmeden önce Ak Parti İl Başkanı Suat Güner’e giden heyet durumu Güner’e izah etti. Güner konu ile ilgileneceğini belirtti. Son çare olarak, heyet sonrasında konuyu valiliğe taşıdı. Vali ile görüşmelerinin ardından kendilerine sorduğumuz soruda, konu hakkında Vali Ahmet Ümit’in kendilerinden gerekli bilgiyi aldığını ve konu hakkında ilgilendiğini ifade ettiler. Vali Ümit, “Konu hakkında çevre şehircilik müdürlüğü ve diğer birimlerle görüşerek çözüm üretmek için elimden geleceğini yapacağım” diyerek heyeti yolcu etti. Vali Ahmet Ümit’in makamından umutla çıkan heyet, yakında sonuçlanacak olan kararı beklemeye başladılar.